Marea Britanie: Londra se pregateste sa suspende tratatul de extradare cu Hong Kong

Seful diplomatiei britanice Dominic Raab, care a acuzat duminica China de incalcari "grave" ale drepturilor omului, va anunta suspendarea tratatului in parlament, informeaza din surse publicatiile Times si Daily Telegraph.Ministerul britanic de externe a refuzat sa comenteze.O astfel de decizie ar reprezenta un alt cui batut in sicriul a ceea ce fostul prim-ministru David Cameron a definit drept o "epoca de aur" a legaturilor dintre Regatul Unit si a doua cea mai mare economie a lumii.Autoritatile britanice s-au declarat consternate de reprimarea revoltelor pro-democratice din Hong Kong si de perceptia ca Beijingul nu ar fi spus tot adevarul despre imprejurarile izbucnirii epidemiei noului coronavirus pe teritoriul sau, devenita pandemie.Saptamana trecuta, premierul Boris Johnson a ordonat ca echipamentele Huawei Technologies sa fie eliminate complet din reteaua britanica 5G pana la sfarsitul anului 2027.La randul sau, China acuza Marea Britanie de comportament slugarnic fata de SUA.In cursul zilei de duminica, ambasadorul Chinei in Marea Britanie a avertizat ca autoritatile chineze vor raspunde dur daca Londra va incerca sa-i sanctioneze oficialii, asa cum au cerut unii parlamentari ai Partidului Conservator al premierului Boris Johnson."Daca guvernul Regatului Unit merge pana acolo incat sa impuna sanctiuni oricarei persoane din China, China va raspunde cu siguranta", a avertizat Liu Xiaoming in cadrul emisiunii Andrew Marr Show al postului BBC.Dominic Raab a declarat pentru aceeasi emisiune ca nu intentioneaza sa aduca completari listei de sanctiuni, dar a negat ca Marea Britanie ar fi prea slaba pentru a provoca China printr-o astfel de modalitate.Marea Britanie sustine ca noua lege de securitate nationala incalca acordurile incheiate inainte de predarea Hong Kongului catre guvernul de la Beijing in 1997 si ca autoritatile chineze ingradesc exercitarea libertatilor care au ajutat Hong Kong sa devina unul din marile centre financiare ale lumii.Oficialii din Hong Kong si Beijing afirma insa ca legea este esentiala pentru a acoperi punctele slabe ale apararii securitatii nationale, pe care protestele recente din fosta colonie britanica le-au scos in evidenta. Totodata, China a avertizat in mod repetat puterile occidentale sa inceteze sa se mai amestece in treburile interne ale Hong Kongului.