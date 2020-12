Dr. Adrian Marinescu: In Marea Britanie s-au vaccinat un milion de oameni si nu a existat nicio reactie adversa notabila

"A fost obtinut intr-un timp scurt vaccinul, dar s-a obtinut un vaccin cat se poate de sigur. Din datele pe care le avem acum sunt mai putine reactii adverse decat la majoritatea vaccinurilor de pe piata. E vorba de eficienta, peste 90-95%", a subliniat dr. Adrian Marinescu, intr-o interventie la Digi24 "Din cei care s-au vaccinat in Marea Britanie - si avem probabil un milion de oameni, nu a existat nicio reactie adversa notabila care sa puna probleme. In afara de cele locale si cele imediate, care au durat cateva zile. Este foarte important", a spus Adrian Marinescu."Contraindicatia clara si care are dovezi in spate se refera la o alergie severa, la dovada clara ca a existat un soc anafilactic in trecut, nu vorbim de simple alergii. Doar cei care au alergii importante, doar in cazul lor va fi vorba de prudenta. Poate in cazul celor cu alergii severe se va afce doar o administrare, riscul ar fi mai mare la rapel", a explicat el.Medicul spune ca vaccinul facut intr-o singura doza, fara rapel, este eficient, chiar daca nu in aceeasi masura ca in cazul administrarii in 2 doze.CITESTE SI: