O tanara de etnie roma, lovita cu pumnii si picioarele si stransa de gat de personalul de securitate al unui supermarket din Brasov

Asociatia precizeaza ca tanara a fost acuzata de furt pe nedrept si "a fost imediat izolata intr-o camera. Negand aceste acuzatii , fata a fost bruscata violent, lovita cu pumnii si picioarele, lovita peste fata si stransa de gat chiar de catre seful securitatii", se arata in postarea facuta pe Facebook de asociatie.Fata a suferit mai multe traume fizice si emotionale, insa politistii au deschis dosar penal pentru furt, fara sa inregistreze si agresiunea."Membra ONG-ului nostru a observat starea deplorabila a fetei care tremura, avea urme de agresiune pe gat si o fata congestionata. Ajunsa la sectia 5, politia a deschis dosar de invinuire cu infractiunea de furt impotriva tinerei, fara sa ia in considerare agresiunea fizica vizibila care s-a comis asupra ei. Pe 2 decembrie a fost insotita la Institutul de Medicina Legala unde s-a confirmat violenta fizica printr-un certificat medico-legal care atesta leziunile traumatice ce necesitau 7-8 zile de ingrijiri medicale", relateaza asociatia.Tanara a fost abandonata la nastere si se afla in grija statului."T.A este un copil abandonat la nastere, plasat in grija serviciilor sociale, care si-a petrecut cei 18 ani de viata cu asistenti maternali pentru care nu a insemnat nimic altceva decat valoarea indemnizatiei pe care acestia o primeau de la stat", se arata in postarea de pe Facebook.