OPINIE Despre CNSAS si dosarul lui Mugur Isarescu privind colaborarea cu fosta Securitate

Ieri am publicat in exclusivitate, pe Ziare.com, impreuna cu jurnalistul Ovidiu Vanghele, faptul ca saptamana trecuta Colegiul CNSAS a decis trimiterea catre instanta a dosarului lui Isarescu . Concret, CNSAS spune ca Isarescu a fost colaborator al Securitatii si solicita instantei sa decida daca e asa sau nu, in baza probelor adunate de cercetatori. Bun. Despre aceasta hotarare de saptamana trecuta a CNSAS eu si Ovidiu am aflat pe surse, apoi am gasit un comunicat de presa postat pe pagina institutiei, in care, insa, nu apare numle lui Mugur Isarescu, dar intelegi despre ce e vorba:Mai multe surse din CNSAS ne-au confirmat, mie si lui Ovidiu, asa cum am scris si in textul de ieri, ca e vorba despre Mugur Isarescu. Bun. Dar ce vreau sa zic este ca habar nu aveam nimic oficial de la CNSAS, desi, asa cum spuneam, inca de anul trecut am facut cererea de verificare a lui Mugur Isarescu. Rolul unui astfel de demers, asa cum inclusiv CNSAS te anunta, este ca te vor tine la curent cu rezultatele verificarii cerute de tine. Apoi, constati ca, oficial, nu te tine nimeni la curent cu nimic si ca fie ai niste surse bune si legi lucrurile singur, fie astepti sa ajunga dosarul de la CNSAS la instanta , unde speta devine publica.Va spun, CNSAS e o institutie care trebuie reformata urgent. Legile care fac referire la functionarea ei trebuie sa ofere mult mai multa transparenta publicului cu privire la activitatea acestei institutii extrem de importante pentru Romania, avand in vedere ca detine toata arhiva fostei Securitati.Raportandu-ma la experienta mea de pana acum cu CNSAS, trimitandu-le 'nspe solicitari pe Legea 544, ajungand la doua procese cu ei pentru obtinere de informatii publice si facandu-le mai multe cereri de verificare a calitatii de colaboratori ai Securitatii pentru mai multe persoane, va pot spune ca absolut nimic nu se doreste a se reforma, cu adevarat, in CNSAS. Nimic, nimic. Daca s-ar putea sa nu-ti spuna nimeni nimic, cred ca ar fi minunat. Ori eu cred ca tara asta are dreptul sa stie absolut totul despre trecutul ei, fara ca cineva sa tina documente dosite si sa comunice in doi peri.Dar, in fine, asta se intampla intr-o tara in care chiar in fruntea acestei institutii, CNSAS, unul dintre membrii Colegiului este inculpat in dosarul Mineriadei (Cazemir Ionescu), iar un alt membru al Colegiului a fost sursa a Securitatii (Dinu Zamfirescu) , asa cum am dezvaluit anul trecut. https://ziare.com/.../un-jurnalist-ziare-com-printre-persoane ...