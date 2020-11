Donald Trump l-a gratiat pe Michael Flynn, fostul consilier pentru securitate nationala

"Este o mare onoare pentru mine sa anunt ca generalul Michael T. Flynn a fost gratiat in totalitate. Felicitari @GenFlynn si familiei sale minunate, stiu ca acum veti avea un Thanksgiving fantastic!", a scris Trump pe Twitter Michael Flynn a pledat in 2017 vinovat de faptul ca a mintit FBI cu privire la contactele sale cu ambasadorul rus la Washington Serghei Kisliak.Publicatiile Axios si The New York Times (NYT) au scris, citand surse anonime, ca Donald Trump ar intentiona sa-l includa pe fostul general Flynn intr-o serie de gratieri pe care vrea sa le acorde in ultimele zile ale presedintiei sale.Intalnirile secrete ale lui Michael Flynn cu fostul ambasador rus Serghei Kisliak la Washington, in decembrie 2016, inainte de investirea lui Donald Trump, au reprezentat unul dintre elementele-cheie ale anchetei efectuate de catre procurorul special Robert Mueller cu privire la o presupusa complicitate intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia.Dupa mai bine de doi ani de ancheta , echipa lui Robert Mueller nu a gasit, insa, vreo proba care sa arate existenta unei complicitati.Michael Flynn a fost nevoit sa demisioneze la doar 22 de zile dupa ce a devenit consilier in probleme de securitate natiuonala al lui Donald Trump.Trump a denuntat constant ancheta drept o "vanatoare de vrajitoare" politica si a subliniat mereu ca fostul general de armata si fost director al Agentiei de Informatii a Apararii (DIA) este un "om bun".