Ministerul Apararii incepe procedura pentru modernizarea masiva a Bazei Aeriene Mihail Kogalniceanu

Statul roman a lansat prima etapa a megaproiectului de miliarde de euro de extindere, upgradare si modernizare a infrastructurii bazei militare aeriene Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta, si menit sa transforme baza intr-una dintre cele mai importante facilitati NATO din regiune. Printre argumentele cu care se justifica necesitatea investitiei sunt si "revirimentul antagonismelor specifice Razboiului Rece", dar si anexarea peninsulei Crimea de catre Rusia in 2014, scrie publicatia Profit.ro Potrivit portalului E-licitatie, MApN a demarat programul "Servicii de proiectare si lucrari de executie pentru un contract clasificat secret de serviciu pentru Realizare infrastructura Bazei 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu.".Valoarea primei licitatii este de 2.1 miliarde de lei, urmand ca totalul investitiilor sa se ridice la peste 10 miliarde de lei.Este vorba despre lucrari de constructii de aerodromuri, piste de decolare si de aterizare si suprafete de manevrare. Va fi un contract semnat pe o perioada de 106 luni care nu se va reinnoi.Conditiile pentru firmele participante sunt mentionate si ele in anunt. Se mai precizeaza ca MApN asteapta ofertele pana pe data de 27.05.2021, iar data expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati este de 28.09.2021.Amintim ca inca din 2019 presa anunta ca, in ceea ce priveste extinderea baze de la Mihail Kogalniceanu, valoarea investitiei care ar urma sa fie esalonata pe nu mai putin de 20 de ani, este estimata la peste 10 miliarde lei cu tot cu TVA, din care lucrarile de constructii-montaj au un cost prognozat de aproape 7 miliarde lei.Subiectul a fost abordat in cursul anului trecut si de generalul (r.) Alexandru Grumaz care a subliniat la vremea respectiva ca vor fi investitii masive pentru modernizarea Bazei 57 Aeriene de la Mihail Kogalniceanu care se va transforma intr-un adevarat oras, aici urmand sa fie construit si un spital.Investitia si finalizarea completa a modernizarii ar putea dura multi ani, insa baza ar putea opera avioane F-35 chiar in viitorul apropiat.