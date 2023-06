Reactia SIE dupa criticile lui Kovesi: Informatiile de la noi nu pot fi probe, sunt secrete (Video)

SIE a reactionat, dupa ce procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a plans ca Serviciul nu a mai dat nicio informare de trei ani.

"Pentru corecta informare a opiniei publice, precizam faptul ca, in contextul in care SIE nu are acces la activitatea sau dosarele aflate in lucru la DNA sau la identitatea suspectilor din aceste dosare, in intervalul temporal la care face trimitere procurorul sef DNA, SIE nu a primit nicio solicitare de verificare sau obtinere de informatii vizand vreo persoana fizica sau juridica cercetata pentru fapte de coruptie", se arata intr-un comunicat SIE.

"Activitatea SIE se desfasoara in concordanta cu prevederile legale, in speta vizeaza amenintarile la adresa securitatii nationale asa cum sunt acestea expres si limitativ prevazute in Legea nr.51/1991, obiectivele informative ale Serviciului fiind stabilite prin Planul National de Prioritati Informative, aprobat anual de CSAT.

Totodata, in acord cu specificul si misiunea sa, Serviciul de Informatii Externe desfasoara o activitate care are ca prioritate preventia, prin avertizarea timpurie a beneficiarilor in legatura cu intentii ale entitatilor ostile care pot aducere atingere securitatii nationale sau intereselor Romaniei.

Apreciem ca punctul de vedere al doamnei procuror-sef este generat de o neintelegere a specificului pe care il incumba activitatea de informatii externe/ spionajul, in speta faptul ca obtinerea de informatii secrete sau confidentiale ce vizeaza securitatea nationala si apararea intereselor Romaniei se realizeaza preponderent prin surse umane (HUMINT) si metode si mijloace specifice", se mai arata in document.

Reprezentatii Serviciului subliniaza ca cetatenii romani din strainatate nu sunt monitorizati de SIE, "aceasta practica fiind una specifica fostei Securitati", si nu monitorizeaza "conturile si transferurile bancare, achizitiile imobiliare sau de alta natura efectuate de cetatenii romani in strainatate".

"In acord cu tratatele internationale la care Romania este parte, SIE nu desfasoara activitate specifica pe spatiile aliate (UE, NATO), ca urmare nu desfasoara activitate specifica nici in Franta, stat mentionat ca exemplu de procurorul sef DNA.

Orice actiune pe spatiile aliate se desfasoara doar in parteneriat cu structurile de informatii locale si strict in limita competentelor serviciilor de informatii, asa cum sunt acestea prevazute si intelese in Comunitatea Informativa Nord-Atlantica/UE", se mai transmite in comunicat.

Cum sunt obtinute de catre SIE informatiile din alte tari: spionaj si tradare

De asemenea, SIE subliniaza ca activitatea de spionaj "este ilegala raportat la statul tinta" si explica modul in care se realizeaza aceasta.

"Un serviciu de spionaj nu poate obtine, in strainatate, in mod autonom si legal, documente clasificate, baze de date, evidente, date despre conturi, transferuri bancare, etc.

Accesul se poate realiza prin intermediul surselor umane, persoane recrutate si gestionate conspirat si legendat si care, prin actiunile lor, incalca legislatia statului de origine, savarsind infractiunea de spionaj/tradare.

Activitatea de spionaj este o resursa foarte importanta a statului, focalizata pe obtinerea de informatii secrete, protejate de state/entitati, vizand amenintari la adresa securitatii nationale.

Avand in vedere riscurile inerente activitatii, riscuri pe care ofiterii SIE sunt pregatiti sa si le asume si antrenati sa le gestioneze, spionajul este angrenat in zone care nu pot fi accesate pe alta cale, in speta atunci cand informatiile nu pot fi obtinute pe canale legale cum sunt cele generate de cooperarea politieneasca, schimbul de date intre institutii cu atributii de control financiar, mecanisme judiciare sau, in unele situatii, chiar prin abonamente la baze de date publice", explica SIE.

Reprezentantii Serviciului mai arata ca informatiile SIE "nu se pot constitui in probe in instanta, intrucat sunt obtinute prin surse umane cetateni straini, cu mijloace si metode specifice, care 'nu pot fi dezvaluite nimanui si in nicio imprejurare'".

"In cursul anului 2015 si in primele luni ale anului 2016, SIE a transmis catre SRI, MAI, ONPCSB, ANAF, MApN/DGIA sau alti beneficiari 35 note informative/ semnalari/ alerte vizand aspecte corelate fenomenului de coruptie/ infractiunilor economice", mai transmite comunicatul.

Kovesi este nemultumita de SIE: De trei ani nu ne-au mai dat nicio informare

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a criticat, marti, conducerea SIE pentru faptul ca Serviciul nu a facut nicio sesizare in ultimii trei ani, in special cu privire la averile din strainatate ale inculpatilor anchetati de procurorii anticoruptie.

Kovesi spune ca alte servicii, printre care si SRI, au oferit informatii DNA, nu si SIE.

In acest context, seful Serviciului, Mihai Razvan Ungureanu, a fost chemat marti la Comisia parlamentara de control a activitatii SIE, pentru a da explicatii.

