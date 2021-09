Fostul șef SIE, criticat pentru declarațiile politice privind liderii PNL. „Niciun fost ofițer nu comunică informații sau narațiuni utile, ci tranzacționează putere”

„Silviu Predoiu, general în rezervă, fost director adjunct SIE, ex speranța partidului lui Ponta la precedentele alegeri (cu un scor obținut care-l transformă într-o interesantă piesă de muzeu) și aspirant vivace la un viitor rol politic conturat într-o Românie proiectată de unul din celebrele "grupuri de reflecție", are din când în când ieșiri publice cu mesaje. Recent, la alephnews (11.09.2021), unde - de altfel - și-a construit un adevărat canal de comunicare.Ca o paranteză, nici un fost ofițer nu comunică informații sau narațiuni utile, ci tranzacționează putere. Nimic altceva. Cine se uită în gura lor ca să se dumirească, pică într-o facilă capcană Mesajele sunt țintite, în acord cu scopurile urmărite. Ca afirmația aia cu iz ceaușist, dar atât de caracteristică foștilor băieți din Securitate: "Biden reprezintă o țară, Putin este țara". Ohh..... vaaaai....sublim. Democrația cade în genunchi în fața identificării organice cu Națiunea. Partidul-Ceaușescu-România.Revenind la cea mai recentă apariție... două detalii.Primul.Totul a pornit de la conferința lui Orban cu activul PNL de la Focșani, în campania electorală pentru șefia partidului, din 1 august 2021. Omul și-a imaginat, cum își imaginează oricine într-o republică post-totalitară, că forțe oculte din afara partidului ar încerca o detronare a președintelui PNL în funcție, propunându-l pe Câțu. În cuvintele lui Orban treaba asta sună cam așa: "Le atrag atenţia acelora din exteriorul Partidului Naţional Liberal care îşi bagă coada de două luni în democraţia internă, care folosesc instrumente nedemocratice, care sucesc mâni la spate, care arată pisica, care umblă la scheletele din dulap ale unora şi altora, că nu cedez". Buuuun.Antrenând ușor iresponsabil instituțiile statului (pe rețeta cunoscută: nu numim, nu spunem clar despre cine e vorba, nu indicăm persoane, cine pe cine a sunat, când? etc., că sigur se vor prinde ei sau în fine, le "arăt și eu pisica"...), Orban a provocat reacția Președintelui, care a fost nevoit să reacționeze pe 4 august. Și care a pus pe seama temperaturii ridicate din campanie imaginația augmentată a unor lideri PNL.Ce face onor dl. Predoiu? Adică ce face un rezervist CIE (Securitate) și ulterior SIE? Păi alimentează narațiunile conspiraționiste, declarându-și uimirea că la afirmațiile "unui membru al Parlamentului, cu experiență de pregătire militară" (adică Orban... 😃), nu se reacționase. Nu reacționaseră "serviciile de informații" care au, nu-i așa, "directori, purtători de cuvânt"...Predoiu spune: "de ce nu au declarat nimic serviciile vizavi de această acuză publică"? Ori, nu trebuie să cunoști câmpul de competențe al "serviciilor", ca să citești corect unde bate fostul combatant CIE/SIE, mai exact către cei responsabili cu securitatea internă, colegii de la SRI. Pluralul e plasat acolo doar ca o fumigenă, ca să abată atenția.Așadar omul, folosindu-se de derapajul președintelui PNL, îi utilizează narațiunile ca să continue războiul lui personal cu cei din SRI adăugându-i și un subtil exercițiu de compromitere.Sigur, Predoiu îmbracă povestea într-o preocupare pentru "cultura de intelligence" și pentru evitarea "anatemei pe o întreagă categorie profesională". Dacă l-ar fi preocupat asta, în mod real, nu ar fi lansat fumigena asta. Nu ar fi creditat scenariul lui Orban.Este foarte toxic să-ți câștigi relevanța politică (asta face acum Predoiu), folosindu-te de percepția publică legată de propriul background profesional. "Ca fost spion, știe el ce spune..."Poate ar trebui trecută o clauză de rezervă în înțelegerile prealabile numirii șefilor de servicii (și a adjuncților), ca după încheierea mandatelor sau trecerea în rezervă să nu se poată implica în politică o perioadă suficient de mare de timp.Al doilea, pe scurt: Predoiu recunoaște (acum, nu când era în SIE... 😃) că la nivelul Parlamentului nu există, în mod real, un control al serviciilor. România democrată nu a făcut, într-adevăr, mari eforturi în sensul ăsta, bazându-se pe arhitectura numirilor și relațiile de încredere între decident și cei numiți. Modelul post-comunist seamănă izbitor, aici, cu cel totalitar.Asta în condițiile în care avem deja, la nivel european, o propunere de strategie în acest sens, cu rol regulativ, întocmită de FRA – European Union Agency for Fundamental Rights: "Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU", Vol. I: Member States’ legal frameworks" (2015) iar vol. II, "Field perspectives and legal update" (2017).”, a scris istoricul pe pagina sa de Facebook