Blocul National Sindical respinge orice tentativa de crestere a poverii fiscale pe veniturile salariatilor, pentru a putea fi majorate pensiile cu 40%

Sindicalistii resping solutiile pensionarilor si considera ca "in forma actuala de finantare a sistemului public de pensii, salariatii nu pot singuri sa sustina o crestere a pensiilor atat de generoasa, intr-un singur an"."Am atras atentia, atat in 2017 (cand puterea politica de la vremea respectiva a adoptat actul normativ prin care intreaga sarcina a finantarii sistemului de pensii a fost transferata salariatului), cat si in 2019 (atunci cand a fost adoptata noua lege a pensiilor), asupra faptului ca aceste masuri hazardate si insuficient fundamentate nu fac decat sa starneasca o categorie sociala impotriva unei alte categorii sociale. Cele 2 decizii politice luate in 2017 si 2019 ne-au adus azi in situatia in care cresterea veniturilor din pensii se propune a fi realizata prin diminuarea veniturilor nete ale salariatilor. Am spus inca de atunci ca se va intampla acest lucru, insa nu am vazut nicio reactie a organizatiilor pensionarilor atunci cand salariatii au devenit singurii contribuabuli la sistemul public de pensii", a transmis, marti, BNS.Sindicalistii sustin ca pensionarii au fost singurele structuri ale societatii civile implicate in elaborarea unei legi care a fost promovata si adoptata fara evaluarea impactului bugetar."Am atras atunci atentia ca un salt al pensiilor atat de mare, intr-un singur an, este nesustenabil, in mod intentionat o astfel de crestere a fost plasata intr-un an electoral. Intelegem necesitatea cresterii pensiilor, sustinem o astfel de masura, insa abordarea trebuie sa fie una sustenabila si suportata in mod echitabil la nivelul intregii societati. Nevoia de resurse pentru cresterea pensiilor nu se rezuma la nivelul unui singur an, o data crescute pensiile acestea au nevoie de finantare suficienta si in anii ulteriori. Solutii pompieristice care sa << carpeasca >> pe termen scurt o situatie problematica pe termen lung nu sunt functionale in acest caz, in special in contextul in care populatia Romaniei imbatraneste, iar populatia tanara alege tot mai des sa migreze in afara tarii, crescand astfel povara sustinerii sistemului de securitate sociale pentru salariatii ramasi in piata muncii nationala", au mai transmis sindicalistii.Potrivit acestora, "pandemia a aratat cat de vulnerabile pot fi unele categorii sociale in situatii de risc neacoperite de sistemul de securitate sociala", respectiv lucratori aflati in alta forma de ocupare decat cea de angajat sau sezonierii."Situatia in care accesul la anumite prestatii se face in mod discriminatoriu, pentru unii conditionat de plata unei contributii iar pentru altii prin efectul legii trebuie sa inceteze. In forma actuala de finantare a sistemului public de pensii salariatii nu pot singuri sa sustina o crestere a pensiilor atat de generoasa, intr-un singur an. Din punctul nostru de vedere solutiile propuse de organizatiile pensionarilor nu pot sustine pe termen lung o crestere a pensiilor cu 40% in acest an", au mai rpecizat sindicalistii.