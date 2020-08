Cine sunt politistii care l-au capturat pe interlopul din Craiova extradat in SUA. "Niciunul nu a primit un semn de multumire. Sefii ierarhici si-au insusit meritele"

Acesta era cautat de FBI si Homeland Security intr-un caz care se leaga de traficul de rromi dusi la munca in SUA si Canada."Tot ceea ce stim e ca ministrul Vela a transformat operatiunea de extradare a interlopului de pe pista Aeroportului International "Henri Coanda" Otopeni intr-o adevarata ploaie de imagini si reflectoare.Agent sef principal Stefan Marian si agent Stoian Robert sunt colegii nostri din cadrul Postului de Politie Cernatesti, Sectia de Politie Rurala nr. 15 Filiasi - IPJ Dolj. Acestia se aflau in serviciul de patrulare in schimbul 2, iar in urma unor informatii primite cum ca "Luis" s-ar putea afla pe raza comunei Cernatesti, au reusit la identificarea si interceptarea, ulterior procedand la predarea acestuia catre Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Dolj.Niciunul dintre colegii nostri care si-au adus aportul la prinderea interlopului extradat, nu a primit vreun semn de multumire sau felicitare din partea conducerii IPJ Dolj, IGPR sau chiar MAI, singurele merite fiind arogate de ministrul Vela, care a declarat: << Asadar, suntem cu ochii pe infractori, trebuie sa stie acest lucru, oriunde s-ar afla ei. In Romania, in orice tara sau pe orice continent >> ", sustin reprezentantii politistilor.Sindicalistii mai sustin ca cei doi politisti isi vor face meseria in continuare la fel de bine cum si-au facut-o si pana acum si cu siguranta vor avea rezultate cel putin la fel de bune."Ceea ce este frustrant in aceasta meserie e ca de cele mai multe ori meritele si reusitele politistilor din strada sunt insusite de sefii ierarhici, inspectorii sefi sau chiar de ministru. Daca sefii lor nu si-au permis sa-i felicite pe cei doi colegi, noi le multumim pentru flerul si constiinciozitatea de care au dat dovada si le dorim cat mai multe reusite. Bravo baieti! Fiti in continuare cu mana pe infractori, nu cu ochii", mai afirma cei de la Sindicatul Europol.Capul retelei de trafic de persoane, Luigi Cristinel Popescu, de 51 de ani, este cunoscut drept unul dintre "exponentii lumii interlope din Craiova". Curtea de Apel Craiova a admis cererea de extradare formulata de autoritatile judiciare americane - Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al Statului California, moment la care a fost emis si un mandat de arestare pe numele celui zis "Luis".Membrii gruparii conduse de "Luis" au racolat, de-a lungul anilor, persoane de etnie rroma din Dolj, Mehedinti si Valcea si le-au facilitat trecerea frauduloasa a frontierei de stat dintre SUA si Mexic, cerand de la fiecare dintre acestia aproximativ 8.000 de dolari.Procurorii DIICOT au identificat aproximativ 600 de persoane care au parasit teritoriul Romaniei cu destinatia Mexic, aproximativ 300 dintre acestea fiind depistate ulterior in Mexic. Membrii gruparii ar fi obtinut din activitatea infractionala peste 1 milion de dolari.