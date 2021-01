Ministerul Finantelor, pichetat de sindicalistii de la CNS Cartel Alfa, din cauza nemultumirilor legate de salarii

Comitetul Confederal al CNS Cartel ALFA a decis in 11 ianuarie 2021, "in urma analizei situatiei actuale, a programului de guvernare, a masurilor luate sau anuntate de actualul guvern, care dezavantajeaza profund si preponderent categoriile de lucratori reprezentate de confederatie, si, mai larg, categoriile cele mai sarace ale cetatenilor", declansarea unui program de actiuni de protest.Conform unui comunicat al CNS Cartel Alfa, motivele care stau la baza acestei decizii sunt: politica de austeritate in domeniul salarizarii (salariul minim garantat in plata crescut cu doar 41 lei net), inghetarea unor drepturi salariale, desi piata muncii din Romania este la 66% din productivitatea orara medie a UE, iar in ceea ce priveste costul brut al orei de munca este la 35% din media UE; inghetarea cresterii pensiilor si lipsa justitiei sociale in sistemul de pensii; blocarea modificarii actualei legi a dialogului social, L62/2011.Printre motive se mai numara lipsa posibilitatii efective de negociere a contractelor colective de munca sectoriale sau la nivel national,; politica fiscala care dezavantajeaza lucratorul (43,5% taxe sociale si impozit, fata de de 2,45% angajator pe baza de obligatii internationale); distribuirea inechitabila a cresterii economice: 52% catre capital si circa 38% catre lucratori, cu mult mai jos decat media UE, de 47,8% catre lucratori; lipsa respectului fata de legislatia in vigoare a guvernului si partidelor politice parlamentare din coalitie si blocarea in Parlament a OUG 79/2017 (transfer taxe de la angajator catre lucrator), drept care numerosi angajatori in continuare nu fac modificarea cresterilor salariilor brute.Programul actiunilor de protest a debutat in 14 ianuarie cu Caravana drepturilor sociale.