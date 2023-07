Dumitru Costin, despre acuzatiile privind sindicatele: Tot ce e la vama are coada politica

Dumitru Costin, liderul Blocului National Sindical, a declarat miercuri ca acuzatiile privind spaga data sindicalistilor de catre vamesi sunt "o mostra de manipulare de calitate", deoarece "tot ce se intampla la vama are coada politica".

"Ceea ce vedeti este o mostra de manipulare de calitate, pentru ca vor sa estompeze discutia cu privire la ce se intapla cu adevarat in vami. Ceea ce se intampla in sectorul vamal are coada politica, niciun sef de vama si niciun sef din directia vamilor nu vine acolo decat daca are asupra sa blagoslovire politica", a declarat Dumitru Costin, la Realitatea TV.

Liderul sindical a precizat ca, de fiecare data cand au loc schimbari politice, 90% dintre oamenii de la vami sunt schimbati. Liderul sindical a refuzat insa sa spuna ce personaje politice controleaza numirile din vami, spunand ca se teme pentru viata sa.

"Voi da aceste informatii daca vor fi solicitari din partea institutiilor abilitate, care imi pot asigura protectie, nu le voi da in fata presei. Eu am informat saptamana trecuta autoritatile ca in sectorul hidroenergiei, unde se produce energie ieftina, doar 3% din piata a mai ramas, 97% a fost contractat si am primit mesaje de amenintare ca s-ar putea sa sfarsesc cu ranga in cap. (...) Nu am niciun fel de protectie, sunt un cetatean normal, nu am garzi nu am protectie si cu buna credinta imi asum unele lucruri si risc sa sfarsesc pe caldaram", a declarat Dumitru Costin.

15 lideri sindicali, verificati de Agentia Nationala pentru Integritate

Liderul BNS adauga ca Agentia Nationala de Integritate, care s-a autosesizat miercuri si a inceput verificarile cu privire la averile a 15 lideri de sindicat, verifica in cazul sau "acuzatii calomnioase aduse in presa".

Acesta precizeaza ca in declaratia de avere a trecut faptul ca locuieste intr-un apartament intr-un bloc vechi, insa o publicatie a scris ca locuieste intr-un bloc nou din centrul Capitalei, fotografiindu-l in fata sediului BNS. In plus, liderul sindical sustine ca presa a scris ca detine un automobil, desi acesta este luat in leasing de catre sindicat, iar permisul sau nu a mai fost reinnoit.

Agentia Nationala de Integritate a declansat, miercuri, o actiune de verificare a averilor in cadrul liderilor de sindicate, dupa acuzatiile cu privire la destinatia banilor luati ca spaga din vama.

