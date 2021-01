Sindicalistii afiliati Federatiei Publisind participa, miercuri, la un miting in fata Ministerului Justitiei

In urma cu o saptamana, membrii federatiei Publisind au pichetat Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si prefecturile din Bacau, Timis si Cluj, iar actiunile vor continua in fiecare miercuri, pana pe data de 24 februarie, conform calendarului.Revendicarile generale ale sindicalistilor sunt: eliminarea inechitatilor salariale din sistemul public,si unFederatia Publisind include 35.000 de membri de sindicat din domeniile administratie publica centrala si locala, asistenta sociala, politie si politie de frontiera , grefa judiciara, penitenciare si probatiune, sport si tineret, finante si control financiar, mediu si RA-APPS si a declansat proteste incepand cu data de 31 decembrie 2020 - data la care sindicatele afiliate au organizat mitinguri la prefecturi si la sediul MAI - in reactie la adoptarea OUG nr. 226/2020 prin care salariile angajatilor din sistemul public sunt plafonate la nivelul lunii decembrie 2020, fiind astfel suspendata aplicarea Legii 153/2017.In aceste conditii, sindicalistii cer Guvernului sa renunte la aceste masuri si sa aplice legea, asa cum a fost adoptata de Parlamentul Romaniei."Publisind include in structura sa sindicate reprezentative din familia ocupationala " justitie " sau din institutii subordonate Ministerului Justitiei, totalizand 16.000 de membri de sindicat din penitenciare, grefa judiciara si probatiune. Revendicarile principale ale personalului din aceste domenii sunt: tratament egal in materie de drepturi salariale intre politisti si politistii de penitenciare (acordarea titlului de specialist de clasa in Politia Penitenciara); modificarea legii-cadru pentru eliminarea inechitatilor salariale din grefa judiciara si probatiune, precum si o salarizare corecta a personalului", se arata in comunicatul organizatiei.Federatia Publisind avertizeaza ca, in cazul nerezolvarii solicitarilor, actiunile de strada vor continua pe termen nedeterminat.