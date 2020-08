Federatia Sindicala "Pro Asist" reclama "abuzuri" asupra angajatilor DGASPC Sibiu si sustine ca unii dintre ei ar urma sa fie disponibilizati

Sindicalistii atrag atentia, intr-un comunicat de presa, asupra situatiei dificile si "abuzurilor" cu care se confrunta angajatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu."Dupa perioada critica din starea de urgenta, in care personalul din centrele rezidentiale pentru copii si adulti a fost izolat impreuna cu beneficiarii si fortat sa lucreze in ture de 14 zile, perioada in care nu s-a tinut cont de nimic din ceea ce ar fi trebuit sa insemne drepturi recunoscute de lege, pentru ca asa s-a hotarat prin Ordonata Militara nr.8, acum Consiliul Judetean Sibiu si conducerea DGASPC Sibiu au hotarat sa vina cu modificari, care in opinia noastra aduc grave prejudicii calitatii serviciilor oferite catre beneficiari dar si salariatilor acestor unitati", arata sursa citata.Reprezentantii federatiei sindicale sustin ca, sub motivul ca se doreste reorganizarea serviciilor sociale, DGASPC Sibiu a solicitat refacerea structurii de personal pentru unele centre din subordine in sensul scaderii numarului de salariati."Acest lucru ascunde dorinta conducerii Consiliului Judetean si a DGASPC Sibiu de a nu suporta din bugetul local diferenta necesara functionalitatii normale a acestor unitati si de a se incadra cu cheltuielile de personal la maximumul prevazut de HG 426/2020- de 80% din valoarea standardului de cost (valoare suportata de altfel din bugetul de stat). Totodata, salariatii din cadrul unitatilor de asistenta sociala ai DGASPC Sibiu nu beneficiaza, ca ceilalti colegi ai lor din cadrul altor DGASPC-uri din tara, de sporul pentru munca prestata in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, de spor de 100% din salariul de baza ci, procentul care se aplica acum la DGASC Sibiu este de, nici mai mult, nici mai putin, 1%!!! ", spun sindicalistii.Ei se declara "scandalizati" de modul in care Consiliul Judetean si DGASPC Sibiu au decis sa faca disponibilizari de personal "fara a solicita, a detine o analiza sau o strategie proprie, sau cel putin o recomandare in acest sens din partea Agentiei Judetene pentru Plati si Prestatii Sibiu (institutie cu atributii in verificarea respectarii standardelor de cost si de calitate)"."Consideram ca, luand asemenea decizii fara expertiza sau recomandare, se ajunge in situatia in care nu este utilizata eficient resursa umana prin redistribuirea specialistilor in alte servicii sociale (intr-un sistem care stim bine ca duce lipsa de personal specializat) si prin valorificarea la maxim a experientei si expertizei personalului din centrele supuse reorganizarii prin ocuparea posturilor vacante din celelalte centre rezidentiale.Ne manifestam speranta ca autoritatile vor lua act de acest comunicat, isi vor reconsidera actiunile si vor lua cele mai bune decizii astfel incat niciun salariat sa nu ramana fara loc de munca, mai ales ca sistemul de asistenta sociala face parte din prima linie in lupta cu pandemia, riscurile la care sunt supusi salariatii pentru a asigura sanatatea beneficiarilor de servicii sociale sunt la un nivel ridicat, iar expertiza specialistilor este necesara in activitatea de prevenire a infectarii cu noul coronavirus . Totodata, sa nu uitam ca suntem intr-un an cu multe implicatii politice si electorale si acesti salariati nu trebuie sa devina victime ale unor lupte politice", mai spun reprezentantii federatiei sindicale.