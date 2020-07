MAI a cumparat 12.000 bodycamuri pentru politistii din strada/ Sindicate: Nu va mai exista niciun dubiu cu privire la sanctiunile aplicate unor deputati

"Ministerul Afacerilor Interne a incheiat procedura de achizitie pentru 12.000 de dispozitive audio-video Motorola, tip bodycam militar, similare celor folosite de politia britanica, iar proiectul pe care Sindicatul Europol l-a demarat in urma cu 3 ani incepe sa prinda contur. Astfel ca politistii de la ordine publica, polita rutiera, politia de frontiera sau imigrari vor fi dotati cu astfel de aparate pentru a se proteja de eventualele reclamatii in exercitarea atributiilor de serviciu", a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, Sindicatul Europol.Sursa citata a precizat ca bodycam-ul reprezinta cea mai obiectiva proba, atat in dovedirea modului de actiune a politistului, dar si a unor fapte de ultraj, fiind un sistem portabil care asigura inregistrarea audio-video a interventiilor si actiunilor politistilor."Organizatia noastra a demarat acest proiect in exclusivitate inca din anul 2017, cand am oferit spre folosinta Politiei Capitalei, 20 de dispozitive, care au fost folosite de catre colegii din cadrul Brigazii Rutiere. In momentul de fata am extins acest proiect si in cadrul altor 10 Inspectorate Judetene de Politie, cat si la Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara si Politia de Frontiera din cadrul Aeroportului Otopeni, in total fiind peste 200 de dispozitive", au mai transmis sindicalistii.Potrivit acestora, bodycam-ul poate fi folosit in mai multe situatii,cum ar fi legitimarea persoanelor, conducerea la sediul politiei, oprirea vehiculelor, utilizarea fortelor si mijloacelor din dotare, efectuarea controlului corporal si al bagajelor, constatarea contraventiilor si a infractiunilor, prevenirea unui pericol iminent la adresa vietii si integritatii fizice a unei persoane sau punerea in executare a mandatelor emise de organele judiciare."Dotarea politistilor cu bodycamuri in anul 2017, de catre organizatia noastra, a venit ca o reactie la faptul ca de multe ori politistii au fost intimidati sau descurajati sa-si faca datoria de plangerile unor cetateni influenti sau a celor care utilizau diferite tertipuri si depuneau plangeri penale impotriva politistului in mod nejustificat. Dar si pentru acei cetateni care sustineau ca au intampinat un comportament neadecvat din partea politistului sau chiar au suferit vatamari cand au fost dusi la sediul politiei sau alte situatii in care era foarte greu sa probezi afirmatiile unei parti sau a celeilalte. Speram ca in acest mod nu va mai exista niciun dubiu din partea opiniei publice cu privire la sanctiunile aplicate unor deputati, atunci cand acestora li se va face pofta de o shaorma cu de toate sau cand vor incerca sa loveasca politistii dupa ce au iesit din cluburile de noapte", au mai transmis sindicalistii.Acestia fac referire la scandalul recent dintre doi deputati PSD si politisti.Doi deputati PSD, Adrian Solomon si Irinel Stativa , au fost amendati dupa un conflict cu politistii chemati de personalul unui fast-food pentru ca ce cei doi parlamentari au refuzat sa poarte masca de protectie.