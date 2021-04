Principalele confederatii sindicale organizeaza actiuni de protest in fata Guvernului

"Guvernul Citu, ostil dialogului social si interesului general, trebuie sa plece", au transmis sindicalistii, alaturi de lista de revendicari care cuprinde un salariu minim decent, pensii echitabile, servicii publice de calitate, deblocarea negocierii colective, taxare justa si aplicarea corecta a legislatiei.In contextul restrictiilor legale in vigoare, actiunile se desfasoara in locatii distincte, dar simultan, avand revendicari comune: un salariu minim decent, pensii echitabile, servicii publice de calitate, deblocarea negocierii colective, taxare justa, aplicarea corecta a legislatiei", au transmis organizatiile sindicale,Potrivit acestora, "nemultumirile sindicale sunt determinate de masurile adoptate de actualul guvern si refuzul constant al dialogului social"."Costurile crizei sanitare si economice sunt trecute exclusiv in seama lucratorilor si a categoriilor celor mai vulnerabile, in timp ce privilegiatii isi conserva si extind beneficiile (...) Confederatiile sindicale reprezentative din Romania considera ca actualul executiv nu guverneaza in interesul cetatenilor si trebuie sa plece. Acesta este principalul mesaj pe care il vom transmite miercuri, 14 aprilie 2021, Guvernului Romaniei", anunta sindicalistii.