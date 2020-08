Nemtii cer saptamana de lucru de patru zile, pentru a salva mii de locuri de munca

Cel mai mare sindicat din Germania, IG Metall, a propus o saptamana de lucru de patru zile inainte de urmatoarea runda de negocieri colective care va incepe anul viitor, a informat presa germana sambata.Saptamana mai scurta va fi "raspunsul la schimbarile structurale in sectoare precum industria auto", a declarat presedintele sindical Jorg Hoffman, titreaza DW "Cu aceasta, locurile de munca din industrie pot fi pastrate, in loc sa fie anulate", a adaugat Hoffman.Industria auto din Germania - unul dintre elementele fundamentale ale economiei tarii - sufera o transformare majora in mobilitatea electronica, stimulata de ingrijorarile legate de schimbarile climatice, precum si de cresterea automatizarii si digitalizarii. De asemenea, desi prezinta semne de redresare, sectorul a fost si el lovit de criza financiara indusa de pandemie.IG Metall, care reprezinta muncitorii de la producatorii auto majori, precum Audi, BMW si Porsche , este cea mai mare uniune industriala din Europa. Analistii considera ca este un trendsetter national major in domeniul negocierii.Aceste companii s-au pregatit pentru toate afacerile din industria metalurgica si electronica, a spus Hoffman.El a propus ajustari salariale compensatorii pentru angajati.A fost in interesul companiilor sa reduca orele de lucru, in loc sa reduca numarul personalului - s-a asigurat mentinerea specialistilor si economisirea costurilor de concediere, a spus Hoffman.Industria auto din Germania sustine in jur de 830.000 de oameni si contribuie cu aproximativ 5% din Produsul Intern Brut (PIB) al tarii.La inceputul acestui an, o agentie de cercetare finantata de guvernul german a sugerat ca in cel mai rau caz, peste 400.000 de locuri de munca in industria auto germana ar putea disparea pana in 2030.In viitoarele discutii sindicale, Hoffman a spus ca IG Metall va solicita o majorare a salariilor pentru lucratori, in ciuda recesiunii.