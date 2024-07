Sindicatul din Arpechim cere sprijin Guvernului pentru salvarea rafinariei

Sindicalistii de la Arpechim cer sprijin Guvernului si Ministerului Economiei pentru salvarea rafinariei de la Pitesti, a carei inchidere ar afecta, in mod direct sau indirect, peste 1.200 de angajati, si ameninta ca ar putea declansa actiuni sindicale de protest, in functie de evolutia situatiei.

"Consiliul Sindicatului Rafinorul, convocat in data de 28.03.2011, a luat in discutie decizia Petrom de inchidere a Rafinariei Arpechim si se declara profund nemultumit de aceasta. Sindicatul Rafinorul a solicitat prin adrese scrise conducerii Petrom - doamnei director Mariana Gheorghe, Consiliului de Supraveghere Petrom - amanarea deciziei de inchidere a Rafinariei Arpechim din urmatoarele motive: perioada de timp scurta in care rafinaria a fost scoasa la vazare; implicatiile sociale, dar si economice pentru orasul Pitesti si judetul Arges", se arata intr-un comunicat de marti al sindicatului.

Sindicalistii au solicitat sprijinul prefectului judetului Arges pentru implicarea Guvernului Romaniei si a Ministerului Economiei pentru a salvarea rafinariei.

"Avand in vedere ca Rafinaria Arpechim, un obiectiv important al industriei romanesti, la care au fost facute investitii majore pentru modernizarea si securitatea instalatiilor, obtinandu-se produse la cele mai inalte standarde, solicitam sprijinul Primului Ministru al Guvernului Romaniei, Ministerului Economiei, tuturor factorilor responsabili pentru gasirea de solutii pentru salvarea Rafinariei Arpechim, a peste 1.200 locuri de munca", se mai arata in comunicatul semnat de presedintele sindicatul Rafinorul, Ionel Popescu.

Sindicatul considera trebuie sa fie luate in considerare ofertele de procesare (inchiriere) a Rafinariei Arpechim si sistemul integrat de functionare a Platformei Arpechim cu Oltchim Ramnicu Valcea.

"Pozitia Sindicatului Rafinorul este urmatoarea: Petrom nu a intreprins totul pentru ca rafinaria sa ramana in functiune, dar nici sa fie vanduta; nu s-a tinut cont de implicatiile economico-sociale; nu s-a tinut cont de functionarea integrata a Platformei Arpechim cu Oltchim Ramnicu Valcea; reprezentantii statului in Consiliul de Supraveghere nu au intreprins totul, macar pentru amanarea acestei decizii", se mai afirma in comunicatul sindicatului.

Sindicatului Rafinorul sustine ca daca se inchide rafinaria Arpechim isi vor pierde locurile de munca 1.200 de oameni si nu a exclus actiuni sindicale de protest in perioada urmatoare.

"In perioada urmatoare, in functie de evolutia situatiei, Consiliul Sindicatului Rafinorul va decide actiuni sindicale de protest, conform prevederilor Statutului Sindicatului si legilor in vigoare", se mai arata in comunicatul semnat de presedintele sindicatul Rafinorul, Ionel Popescu.

Acesta mai precizeaza ca decizia Petrom de inchidere a Rafinariei Arpechim nu a avut deocamdata efect, pentru ca angajatii vin in continuare la program, chiar daca se lucreaza doar pe cateva utilaje, iar restul sunt pe intretinere si supraveghere.

Compania OMV Petrom a anuntat, vineri, ca a decis inchiderea permanenta a rafinariei Arpechim, care a fost in functiune numai trei luni in 2010, din ratiuni economice, iar vanzarea rafinariei - una dintre optiuni - nu este fezabila.

