Sindicatul medicilor din Germania se opune revenirii publicului pe stadioane: "Virusul s-ar raspandi ca un foc"

"Pericolul unor infectari masive ar fi real, daca am avea ghinionul sa existe un supercontagiator printre spectatori si virusul s-ar raspandi ca un foc", a declarat presedinta sindicatului, Sussane Johna, citata de presa din tara sa.De asemenea, Johna si-a exprimat scepticismul cu privire la planul Ligii germane de fotbal (DFL), referitor la o revenire limitata a publicului in tribune, care trebuie discutat luni de catre ministrii Sanatatii din landurile germane."Lucrul inselator legat de coronavirus este ca cineva se poate simti perfect bine si sa aiba infectia in gat. In mijlocul sarbatoririlor, scandarilor si bucuriei, infectiile se pot multiplica foarte repede", a explicat specialista germana.DFL a sugerat un plan care prevede, intre altele, eliminarea vanzarii de alcool in interiorul stadioanelor, excluderea locurilor in picioare pentru spectatori si a cotei de bilete pentru echipele vizitatoare, pe langa o reducere a capacitatii."Eforturile DFL sunt de inteles. Dar nu este realist sa ne gandim ca aceste masuri servesc la prevenirea infectarilor", a mai spus Johna."Nu imi pot imagina ca atunci cand echipa lor va inscrie un gol, spectatorii vor ramane pe scaunele lor. Ceea ce ar face ar fi sa se ridice si sa se imbratiseze reciproc, ceea ce este perfect uman", a adaugat presedinta Sindicatului medicilor germani.