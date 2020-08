VIDEO Lider de sindicat din Politie, revoltat de "spectacolul" fortelor de ordine de la priveghiul Duduienilor: "N-au facut altceva decat sa asigure protectia unei familii de interlopi"

Invitat la Digi 24, Andreica a declarat ca pe grupurile de politisti au fost "mahniri" dupa interventiile de la priveghiul lui Mototolea, zis Emi Pian. "Tin sa va marturisesc ca inclusiv pe grupurile de politisti a fost o mahnire dupa ziua de ieri, a fost o frustrare si a fost o revolta din partea politistilor. A fost inacceptabil sa vedem acel "spectacol" in care zeci de membri ai fortelor de ordine n-au facut altceva decat sa asigure protectia unei familii de interlopi. Ce incearca autoritatile sa transmita prin astfel de gesturi?Astazi am vazut ca autoritatile le-au pus la dispozitie celor care participa la aceasta ceremonie masti si dezinfectant, in conditiile in care ei in continuare incalca legea, fiind un numar mai mare de 50 de persoane la acel eveniment privat, asa cum a fost el denumit. Noi suntem nemultumiti si frustrati de aceasta atitudine, pentru ca in momentul in care colegii nostri vor fi pusi in situatia de a aplica legea, cetatenii le vor arunca in fata aceasta actiune", a declarat Andreica, la Digi24 In aceeasi emisiune, sindicalistul din Politie a semnalat ca politistii sunt intimidati sau amenintati de clanurile interlope. "Aceste cazuri ar trebui sa fie principala preocupare a structurilor din MAI pentru a gasi metodele necesare pentru a-i proteja.Pentru ca altfel, vom vedea tot mai multi politisti care vor ceda in fata acestei lupte de gherila cu infractorii, cu traficantii de carne vie, cu traficantii de tigari si alte produse de contrabanda si cu traficatii de droguri , pentru ca acestia au foarte multi bani la dispozitie si mijloace de intimidare", a mai declarat Cosmin Andreica in emisiunea amintita.