VIDEO Politist lovit cu masina de un sofer pe care a vrut sa il legitimeze. Sindicatul politistilor considera fapta drept tentativa de omor

Incidentul produs sambata in Capitala a fost facut public pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol."Un autoturism stationat neregulamentar in zona Garii de Nord din Bucuresti, pe modul << avarii >>, a fost atentionat de un politist sa se puna in miscare. Soferul nu a << suportat >> critica si a devenit agresiv in exprimare.Iar in momentul in care politistul a coborat din autospeciala, pentru a-l legitima si a lua masurile legale, soferul a demarat in tromba lovindu-l violent pe colegul nostru", transmite sindicatul politistilor in postarea de pe reteaua de socializare.Colegii politistului precizeaza ca soferul a fost prins la cinci strazi distanta de locul in care s-a produs incidentul, iar sambata seara acesta si se afla in custodia politiei. Conform sindicalistilor din politie , incadrarea juridica a faptei de care se face vinovat acesta "nu poate fi alta decat" cea de "tentativa de omor".