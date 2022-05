Sinistratii din Tarlisua vor avea o iarna grea

A venit iarna in Muntii Tiblesului, iar casele sinistratilor din Tarlisua nu sunt inca terminate, anunta Realitatea TV. Dintre cele 46 de locuinte distruse de viitura doar sase au fost refacute, pentru ca materialele de constructii de la Guvern au venit prea tarziu.

Probleme sunt si la podul din mijlocul satului. Acesta risca sa se prabuseasca in orice moment sub presiunea gheturilor, iar pentru refacerea acestuia este nevoie de 70 de miliarde de lei vechi. Daca va veni o alta viitura, 50 de familii sunt in pericol sa fie inundate din nou. "Situatia este foarte grava, este un pericol iminent, daca e un puhoi mai mare se inunda circa 50 de case", a spus Stefan Perhaita, primarul din Tarlisua, la Realitatea.

Sinistratii din Tarlisua mai primesc si acum transporturi cu lemne pentru constructii, dar si haine. "Incercam sa ajutam pe acesta cale femeile din Tarlisua sa aducem ghete imblanite sinistratilor", spune Ioan Oltean, reprezentantul unei organizatii umanitare care aduce ajutoate in Tarlisua.

Viitura din 20 iunie de pe Valea Tiblesului a ucis 13 oameni, a distrus complet 46 de case si a afectat peste 900 de gospodarii. Pagubele in infrastructura au fost evaluate la peste 1.500 de miliarde de lei vechi.

