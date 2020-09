Cum justifica ministrul Educatiei din Brazilia numarul ridicat de sinucideri: Tinerii fara credinta sunt "zombi existentiali"

"Nu mai sunt tineri care cred in lucruri precum Dumnezeu, politica, religie si familie. Si-au pierdut in totalitate reperele (...) In opinia mea, prin aceasta disparitie a absolutului si a certitudinilor, astazi avem in Brazilia adevarati zombi existentiali", a spus ministrul in cadrul unui eveniment asupra prevenirii suicidului si a automutilarii."Marea moda a sociologilor, a filosofilor si a unor curente politice este sa distruga totul (...) fara a pune nimic in loc. De aceea adolescentii nostri au acest vid care ii determina sa traiasca fara niciun scop, sa isi ia viata", a adaugat el.Aproximativ 12.000 de persoane se sinucid in fiecare an in Brazilia, conform datelor oficiale din aceasta tara care numara 212 milioane de locuitori.In varsta de 62 de ani, Milton Ribeiro, pastor al Bisericii Presbiteriene din Santos, in statul Sao Paulo din sud-estul tarii, este al patrulea ministru al Educatiei din administratia lui Jair Bolsonaro, presedinte de extrema-dreapta care a ajuns la putere cu sprijinul puternicelor medii evanghelice, noteaza AFP