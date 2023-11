Doi clienti ai site-ului Ashley Madison s-au sinucis - se ofera recompensa pentru prinderea hackerilor

Doua persoane, care erau cliente ale site-ului destinat aventurilor extraconjugale Ashley Madison, care a fost spart de hackeri, s-au sinucis, dupa cum au anuntat autoritatile din Canada.

Acest lucru are loc la cateva zile dupa ce datele a peste 32 milioane de utilizatori ai site-ului au fost publicate online de hackeri, dupa o luna de zile de cand Ashley Madison fusese spart.

Politia din Toronto nu a oferit mai multe date despre cele doua decese, arata BBC.

Societatea mama a site-ului Ashley Madison, Avid Life Media, ofera o recompensa pentru prinderea hackerilor care au spart site-ul. Valoarea acesteia se ridica la 500.000 de dolari canadieni, adica 240.000 de lire sterline.

Hackerii care au spart site-ul sunt cunoscuti drept The Impact Team, iar autoritatile le-au transmis ca ceea ce fac este ilegal si ca nu vor tolera acest lucru.

Politistii au creat un cont de Twitter cu numele de AMCaseTPS si au creat hashtagul AMCaseTPS in incercarea de a aduna informatii despre hackerii din acest caz.

A doua zi dupa publicarea pe Internet a datelor utilizatorilor site-ului a fost anuntat faptul ca o femeie din Marea Britanie a intentat deja divort dupa ce a gasit numele partenerului sau pe lista dezvaluita de hackeri.

Site-ul Ashely Madison, al carui slogan este "Life is shirt. Have an affair" si care numara peste 37 de milioane de utilizatori, este specializat in intalniri extraconjugale. Pe site-ul creat in 2001 sunt inscrise persoane din zeci de tari.

