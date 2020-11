Numarul de sinucideri inregistreaza o crestere alarmanta pe fondul pandemiei de COVID-19, in special in randul femeilor

Cel mai mare numar de sinucideri au fost in randul femeilor. Dintre cazurile inregistrate in octombrie, 851 erau femei, o crestere cu 82,6% comparativ cu aceeasi luna a anului 2019. Motivul este legat de faptul ca femeile au fost afectate in mod disproportionat de pierderea joburilor.Potrivit unor date preliminare ale politiei, numarul total de sinucideri a fost in octombrie in Japonia de 2.153, mai mult cu 300 de cazuri comparativ cu luna precedenta si cel mai mare numar lunar din mai 2015.