Un barbat de 32 de ani a murit, dupa ce a cazut de pe acoperisul unui bloc de 6 etaje in Arad. Anchetatorii privilegiaza pista sinuciderii

Politistii au fost alertati printr-un apel la 112, despre faptul ca un barbat se afla pe acoperisul unu bloc, cu un cutit in mana, si ameninta ca isi va lua viata, informeaza specialarad.ro "Astazi, in jurul orei 17.37, am fost sesizati prin apel 112, despre faptul ca un barbat se afla pe acoperisul unui bloc cu 6 etaje avand un cutit in mana si amenintand ca se omoara.Politistii au incercat sa dialogheze cu barbatul insa acesta nu a cooperat deloc si s-a aruncat de pe bloc.S-au efectuat manevre de resuscitare de catre echipajul SMURD insa din pacate fara succes, fiind declarat decesul barbatului.Din verificari a reiesit ca este vorba de un barbat de 32 de ani din municipiul Arad acesta nefiind in evidente cu boli psihice", potrivit IPJ Arad.