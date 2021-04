Un barbat care a vrut sa sara de la etaj cu un copil in brate a fost oprit la timp de negociatorii politiei

"Astazi, in jurul orei 11.00, prin apel 112, Politia Capitalei a fost sesizata cu privire la faptul ca un barbat, ce tine un copil in brate, se afla la un etaj superior al unui bloc si ameninta ca va sari in gol.La fata locului s-au deplasat, de urgenta, politisti ai Sectiei 25 Politie si salvatori din cadrul ISUBIF.A fost solicitat sprijinul negociatori lor din cadrul Serviciului Actiuni Speciale, care au ajuns la adresa in cel mai scurt timp.Negociatorii au intrat in dialog cu barbatul de 32 de ani si l-au determinat sa renunte la gest.Copilul a fost preluat in siguranta si se afla impreuna cu mama sa in evaluare medicala.Barbatul a fost condus la sectia de politie , fiind declansate cercetari.Se analizeaza situatia de fapt si de drept, urmand a fi dispuse masuri legale.In cadrul actiunii am beneficiat si de suportul Serviciul Interventii si Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane", a transmis Politia Capitalei.La inceputul lunii martie, un student s-a aruncat de pe caminul din Bucuresti in care locuia. Negociatorii au incercat trei ore sa-l convinga sa coboare.