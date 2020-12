Cum a fost suplimentat numarul paramedicilor in cinci judete din Romania. Voluntarii luati in masa din primariile locale

"Ca urmare a semnalarilor autoritatilor publice locale din judetele Arad, Hunedoara, Maramures, Mures si Sibiu, privind imposibilitatea sustinerii functionarii in continuare a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, ministrul afacerilor interne a propus Guvernului Romaniei preluarea echipajelor de interventie de catre inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta.Astfel, a fost adoptat un act normativ care prevede suplimentarea cu 338 de posturi a statelor de organizare ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si ale structurilor subordonate din judetele Arad, Hunedoara, Maramures, Mures si Sibiu, ce vor fi ocupate prin preluarea personalului cu pregatire paramedicala de la administratiile locale ale judetelor amintite", se arata intr-un comunicat de presa al MAI.Acest demers pune in aplicare Legea nr. 78/2020 privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregatire paramedicala din cadrul echipajelor SMURD specializate in acordarea primului ajutor calificat, aflate in finantarea unor unitati ale administratiei publice locale din cele cinci judete mentionate.Prin aceasta masura se va asigura, pe de o parte, functionalitatea ambulantelor in localitatile Arad, Hunedoara, Petrosani, Targu Mures, Deda-Ibanesti, Tarnaveni, Sarmasu, Sibiu, precum si continuitatea activitatii inspectoratelor pentru situatii de urgenta din judetele respective, fara a fi necesar ca personalul sa desfasoare cursuri de pregatire initiala, conditie esentiala in cazul incadrarii unor persoane fara experienta.Persoanele instruite in acordarea primului ajutor calificat si implicit in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca de catre unitatile teritoriale ale IGSU, ce se va realiza dupa data de 15 decembrie 2020, va permite marirea capacitatii de gestionare a situatiilor de urgenta de la nivelul comunitatilor respective.Citeste si: