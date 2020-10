Barbat ranit dupa ce a cazut cu parapanta, langa Cheile Turzii. Victima a fost preluata de un elicopter SMURD si dusa la un spital din Targu Mures

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, in jurul orei 18.00, a fost anuntat un accident in apropiere de Cheile Turzii, unde un barbat a cazut cu parapanta.La locul evenimentului au fost dislocati salvamontistii din Cheile Turzii, un echipaj SMURD si elicopterul SMURD din Targu Mures.Echipajul SMURD si salvamontistii au coborat la o diferenta de nivel de circa 15 metri pentru a stabiliza barbatul si pentru a-l aduce cu targa pana la platoul unde a fost preluat de catre elicopter.Barbatul, de circa 30 de ani, suferise multiple traumatisme, era in stare de constienta si cooperant. Elicopterul l-a transportat la o unitate spitaliceasca din Targu Mures pentru ingrijiri si investigatii de specialitate.