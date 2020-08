UPDATE Dambovita: Copilul de 6 ani prins sub o caruta in localitatea Vulcana Pandele a decedat

"Cu toate eforturile depuse de echipajele medicale, din nefericire, copilul nu a putut fi salvat", precizeaza ISU Dambovita.El fusese prins sub o caruta, dupa ce calul s-a speriat si a intrat intr-un sant, tragand dupa el caruta la care era inhamat.Copilul a fost scos de sub caruta de pompierii ajunsi la fata locului si prezenta politraumatisme. Un echipaj SMURD ajuns la fata locului a efectuat manevre de resuscitare. De asemenea, la locul incidentului au ajuns un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta si un elicopter SMURD.Stirea initiala: Un copil de 6 ani a fost prins sub o caruta care s-a rasturnat, sambata, la Vulcana Pandele, echipajul SMURD ajuns la fata locului efectuand manevre de resuscitare si fiind solicitat si un elicopter, informeaza IPJ Dambovita.Caruta s-a rasturnat dupa ce calul s-a speriat si a intrat intr-un sant, tragand dupa el caruta la care era inhamat."Din primele date un atelaj hipo s-a rasturnat in mers la Vulcana Pandele. Un copil de sase ani este ranit. A fost solicitat elicopterul SMURD. Se efectueaza cercetarea la fata locului", precizeaza IPJ Dambovita.Conform ISU Dambovita, copilul a fost scos de sub caruta de pompierii ajunsi la fata locului si prezinta politraumatisme."Echipajul SMURD ajuns la fata locului a inceput manevrele de resuscitare. A sosit si un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta cu medic. A fost solicitata interventia elicopterului SMURD care va ateriza pe stadionul din localitate", mai anunta ISU Dambovita.