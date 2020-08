Doi copii in pericol de inec in Venus, cautati de o ambarcatiune si de elicopterul SMURD

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, duminica, pentru salvarea a doi copii aflati in pericol de inec in statiunea Venus, in dreptul hotelului Turcoaz.In zona respectiva s-au deplasat o ambarcatiune TARGA din Portul Mangalia, o ambulanta SMURD si elicopterul SMURD care survoleaza zona."Misiunea este ingreunata de valurile mari. Sunt multe apeluri pe 112 pentru persoane in pericol de inec", au precizat reprezentantii ISU Dobrogea.Duminica, pe litoral, marea este agitata, bate vantul, sunt valuri mari si curenti puternici.