O femeie din Vaslui a suferit arsuri pe 70% din corp, in urma unui incendiu. A fost preluata de un elicopter SMURD

Coordonatorul SMURD Iasi, dr. Diana Cimpoesu, a declarat ca femeia, in varsta de 42 de ani, din localitatea Gura Idrici, comuna Rosiesti, judetul Vaslui, a suferit arsuri in timpul unui incendiu care i-a cuprins locuinta. Femeia are arsuri de gradele IIA-B, III si IV, pe aproximativ 70% din suprafata corpului. De asemenea, femeia a prezentat arsuri la nivelul cailor aeriene superioare, ea fiind intubata si ventilata mecanic."Pacienta a fost surprinsa in locuinta cuprinsa de flacari, incendiul propagandu-se de la soba din locuinta. A fost gasita de localnici in casa, pe podea, cazuta, in decubit ventral. La momentul ajungerii la caz, am gasit-o in curte, in decubit lateral stang, pe pamant, dezbracata complet de haine, in coma, instabila hemodinamic si respirator, avand funingine la nivel cavitatii bucale. A fost intubata, cu sonda de 8.0 milimetri diametru intern, pe suport inotrop pozitiv. S-a inceput reumplerea volemica, s-a facut profilaxie antitetanica si s-a administrat antibiotic. Pacienta a fost internata la terapia intensiva a Clinicii de Chirurgie Plastica, Reparatorie", a spus coordonatorul SMURD Iasi, dr. Diana Cimpoesu, sefa a UPU de la Spitalul Sf. Spiridon din Iasi.