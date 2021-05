O pacienta cu arsuri din Tulcea, transportata in Germania cu o aeronava SMURD

"Astazi, 14.05.2021, aeronava SMURD Cessna Citation V, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, a efectuat o misiune externa pe ruta Bucuresti - Tulcea - Hamburg, Germania, pentru transferul, in regim de urgenta, a unei paciente in varsta de 37 de ani diagnosticata cu arsura termica prin lichid fierbinte gr. II-III, pe 65% din suprafata corporala", a trnsmis, vineri, Inspectoratul General al Aviatiei dinc adrul MAI.Sursa citata a precizat ca pacienta a fost monitorizata si asistata medical pe tot parcursul zborului, fiind predata in siguranta medicilor din Germania.Echipa medicala de la bordul aeronavei a fost formata din specialisti din cadrul UPU-SMURD Bucuresti