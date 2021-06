Cum ceri in casatorie un paramedic SMURD: Te dai drept victima unui accident VIDEO

"Colegii de la Detasamentul Vatra Dornei au chemat-o la sediu pentru a semna cateva documente, pregatindu-i, in secret, surpriza, impreuna cu prietenul Paulei", anunta ISU "Bucovina" Suceava intr-o posatre pe Facebook "Pentru Paula, aceasta zi va fi una pe care nu o va uita, niciodata. Nu doar pentru ca e ziua ei de nastere, ci si pentru surpriza de care a avut parte, la iesirea din tura de serviciu.Paula este paramedic SMURD, in cadrul Punctului de Lucru Crucea. Colegii de la Detasamentul Vatra Dornei au chemat-o la sediu pentru a semna cateva documente, pregatindu-i, in secret, surpriza, impreuna cu prietenul Paulei.Scenariul presupunea un accident la intrarea in curtea subunitatii, iar "victima" trebuia s-o ceara de sotie pe Paula... Zis si facut!La Multi Ani, Paula, si sa fii fericita!P.S. A zis "DA"..."