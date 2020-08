Peste 1.000 de oameni au primit ajutor din partea echipajelor SMURD, in ultimele 24 de ore

Potrivit unui comunicat de presa, aproape 80% din totalul numarului de interventii au constat in acordarea asistentei medicale de catre echipajele de paramedici SMURD (1.146 de cazuri SMURD, din totalul de 1.481 de situatii de urgenta gestionate).Totodata, echipajele de salvatori au actionat pentru localizarea si stingerea celor 74 de incendii inregistrate la nivel national si au gestionat 261 de misiuni pentru descarcerare, deblocare-salvare si protectie a comunitatilor.Situatii deosebite au fost inregistrate in urma accidentelor rutiere produse in judetele Braila, Constanta, Mures, Suceava si Vrancea, soldate cu cinci persoane care si-au pierdut viata."Pompierii salvatori raman la datorie pentru interventia prompta la solicitarile cetatenilor aflati in dificultate, iar dinamica evenimentelor din teren va fi atent monitorizata de Centrul Operational National, pentru dispunerea imediata a masurilor necesare optimizarii misiunilor de raspuns", precizeaza comunicatul IGSU.