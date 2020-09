Proiect european de achizitie a doua avioane noi, de mare viteza, pentru SMURD. Serviciul de Urgenta va mai primi sase elicoptere

Avioanele de mare viteza vor fi cumparate in cadrul unui proiect pe fonduri europene despre care fondatorul SMURD, Raed Arafat , spune ca este "foarte avansat"."Pot sa va spun ca este un proiect european de achizitie a doua avioane noi pentru SMURD, care deja lucram pe el, suntem foarte avansati. (..) Vorbim de avioane de viteza mare care sa ne permita sa facem transporturile in viteza si in conditii de siguranta. Asa ca in urmatorii doi ani cu siguranta vom vedea o schimbare si la partea de avioane la SMURD pentru care vom primi ceva foarte modern, nou", a afirmat fondatorul SMURD, Raed Arafat, vineri seara.Aeronavele ar urma sa aiba o capacitate de transport de doi sau trei pacienti. "Doi pacienti de Terapie Intensiva minim si posibil si al treilea care sa nu fie de Terapie Intensiva, deci depinde de cum vor veni ofertele, dar vorbim de minim doi pacienti de Terapie Intensiva", a precizat Arafat.Cele doua avioane pe care le utilizeaza in prezent SMURD, dintre care unul cumparat din donatiile celor care au directionat fonduri catre Fundatia pentru SMURD, pot transporta cate un pacient. Raed Arafat a mai spus ca SMURD va primi, de asemenea, sase elicoptere, acestea fiind deja contractate pe fonduri europene, primul dintre acestea va ajunge in Romania la inceputul anului viitor, aeronava urmand a permite interventia in zonele montane.Actualul Serviciu Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD), care a implinit anul acesta 30 de ani, a fost infiintat la initiativa medicului Raed Arafat, sub forma unui Serviciu Mobil de Urgenta, Reanimare in anul 1990, inspirat fiind de un sistem de urgenta care functioneaza si in alte tari europene, si a functionat cu personal voluntar. Serviciul avea o ambulanta care putea transporta medicul catre pacientii aflati in stare critica, pentru primul ajutor, fara ca pacientul sa poata fi preluat de acea ambulanta. Pe parcursul anilor, SMURD s-a dezvoltat, beneficiind in prezent de aeronave pentru transport pacienti, personal calificat si aparatura performanta pentru interventii de urgenta.