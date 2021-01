Strigatul disperat a sotiei pacientului ars care nu poate fi transferat in Belgia: "Domnule Arafat, credeti ca va descurcati cu mine in fata guvernului cu copiii de mana?"

"Nici nu stiu exact care este starea lui in momentul asta. Dimineata era stabil, detubat. Am fost instiintata ca la 7.40 au plecat din Bucuresti, s-au dus, l-au luat, si o sa ajunga undeva la Timisoara sa alimenteze, dupa care se indreapta spre Belgia. Acum m-au sunat sa imi spuna ca se intoarce din drum pentru ca au defectiuni tehnice la acest avion ."Avionul fusese reparat cu doua zile in urma. Pacientul va fi internat la Spitalul Floreasca din Bucuresti, care are locuri pentru tratarea pacientilor cu arsuri grave."Eu sunt aproape sigura ca acest avion a fost defect si din acest motiv nu a fost transportat. Nu ca nu a fost stabil, a fost stabil de a doua zi. Sotul meu putea fi transferat de a doua zi. Oamenii astia i-au mancat din zile. Sunt in situatia asta disperata acum pentru ca ei nu au fost in stare. Nu au gasit alta formula.Statul Roman nu are decat un amarat de avion care se intoarce din drum in situatii din astea nenorocite. I-au pus in pericol si pe cei care au plecat cu el, echipajul care a plecat cu el. Sa se intoarca din drum?! E posibil asa ceva? Este strigator la cer!Si acum il duc la Floreasca, deci o luam de la capat. Si nu exista alta varianta. Mi s-a transmis ca nu este alt avion", a declarat femeia.Transferul fusese deja platit de firma la care lucra pacientul ars, iar avansul catre spitalul din Belgia a fost de 50.000 de euro."El de joi este la Iasi. Vineri dimineata erau protocoalele semnate. Dupa ce am gasit loc, a fost o intreaga tevatura sa facem o sorepondenta cu Belgia, de catre Ministerul Sanatatii, ca sa culmineze astazi cu intoarcerea avionului. S-a achitat un avans catre spitalul din Belgia de 50.000 de euro." a mai povestit sotia barbatului la Antena 3."Nu s-a intervenit deloc pe rani. A fost decat pansat, nu au ce sa faca altceva. Oamenii nu au. Sunt cu mainile goale medicii in tara asta. Nu au cu ce sa lucreze.Nu are piele. El are arsuri pe 70% din corp. Din acest motiv era urgent de transportat. Nu poti sa tii un om cu asemenea arsuri intr-un spital, cat sa-l tina? Saptamani in sir, o luna?Daca se intampla ceva cu sotul meu cine raspunde? Eu am facut tot ce este omeneste posibil. Dar sunt un om, un numar de ordine pentru ei, atat", a mai declarat femeia.Aceasta a adresat o scrisoare deschisa catre Raed Arafat . Redam mai jos textul scrisorii:"Scrisoarea deschisa a sotiei catre Raed ArafatScrisoare deschisa pentru Dl Arafat!M-am gandit mult cum sa va scriu, domnule Arafat! Sunt eu, sotia disperata, mama a doi copii ce isi asteapta tatal acasa!Va amintiti de mine?Am trecut prin toate starile de 7 zile, incoace! Am avut speranta, disperare, incrancenare, durere, dar nu am renuntat sa cred ca pot sa fac asta! Sa reusesc sa castig o sansa pentru sotul meu!Spun castig, pentru ca am ajuns la concluzia ca viata noastra este o loterie, in sistemul de sanatate din Romania! Am fost apostrofata ca am iesit in media cu problema asta!Domnule Arafat, imaginea se construieste si se pastreaza prin fapte!Vreau sa imi demonstrati ca nu ati uitat ca sunteti om si medic, mai presus de a fi... In varful piramidei! Vreau sa va spun ca in viziunea mea, sunteti singurul om care ma poate ajuta si stiu sigur asta!Sunt mai indarjita decat credeti, pentru ca nu-mi pot intoarce privirea catre copiii mei si sa-i vad in lacrimi!Nu astept un raspuns scris, steoretip, astept... Sa zboare avionul... Sa faceti asta posibil! Si inca ceva... Credeti ca va descurcati cu mine in fata guvernului cu copiii de mana?Sunt sigura ca Dumnezeu ne iubeste, dar Dumnezeu lucreaza prin oameni!Dumnezeu sa aiba grija de noi!", a scris femeia.