Un autoturism in care se aflau patru persoane s-a rasturnat pe DJ 601, in Giurgiu. Un tanar a fost preluat de SMURD

"In aceasta dupa-amiaza ISU Giurgiu a fost anuntat prin 112 ca pe DJ 601, la intrare in localitatea Roata de Jos, s-a produs un accident rutier in urma caruia a fost implicat un singur autoturism in care se aflau patru persoane. La fata locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Interventie Roata de Jos, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD. Autovehiculul a fost gasit rasturnat in afara partii carosabile, iar pasagerii si soferul s-au autoevacuat", a declarat sambata presei purtatoarea de cuvant a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.Unul dintre pasagerii autoturismului, in varsta de 22 de ani, a fost ranit. El a fost preluat de paramedici si a primit ingrijiri medicale la fata locului.Politistii sositi la fata locului efectueaza cercetari cu privire la cauzele care au dus la producerea accidentului.