VIDEO Accident dintre o autospeciala SMURD aflata in misiune si un autoturism al carui sofer nu a acordat prioritate

Accidentul a avut loc, vineri seara, in municipiul Galati.Potrivit Politiei Judetene Galati, o autospeciala SMURD, aflata in misiune, care se deplasa pe strada Basarabiei, a intrat in intersectia cu Bulevardul George Cosbuc, folosind semnalele de avertizare, atat pe cele acustice, cat si pe cele luminoase, si a acrosat un autoturism, care nu a acordat prioritate.In urma incidentului au rezultat doar pagube materiale, autospeciala fiind avariata.Soferul autoturismului a fost sanctionat contraventional pentru neacordare de prioritate, fiindu-i retinut permisul de conducere si suspendat dreptul de a conduce pentru o perioada de 60 de zile.