Directiile de permise isi reiau activitatea, treptat, din 18 mai. Examenele de soferi mai asteapta

In ceea ce priveste programul de lucru cu publicul al serviciilor publice comunitare acesta difera de la un judet la altul, sens in care oficialii DRPCIV recomanda consultarea site-urilor institutiilor prefectului, respectiv site-ul www.drpciv.ro, sectiunea program de lucru serviciul public comunitar, aflata in pagina principala."Activitatile se vor solutiona doar in baza programarilor online - accesibile pe site-ul institutiei noastre www.drpciv.ro. Accesul in incinta sediilor se va face controlat, in grupuri mici formate din 5-10 persoane, prin grija personalului propriu al serviciilor publice comunitare, in functie de particularitatile spatiului de lucru cu publicul", precizeaza sursa citata.Reluarea activitatii de examinare este preconizata la inceputul lunii iunie, in doua etape."Prima etapa - examinarea la proba practica pentru cei declarati admis la proba teoretica si programati la proba practica pe durata instituirii starii de urgenta (cu prioritate pentru candidatii afectati de masurile restrictive, respectiv cei carora le-au expirat documente aflate la dosarul de examinare sau expirarea acestor documente in perioada imediat urmatoare)", anunta Directia.In a doua etapa urmeaza sa se reia activitatea de examinare: proba teoretica la aproximativ doua saptamani, in functie de volumul solicitarilor pentru proba practica."In vederea desfasurarii activitatii de examinare vor fi respectate, cu strictete, urmatoarele masuri de protectie in vederea prevenirii raspandirii coronavirusului:- Utilizarea mastilor de protectie - atat pentru candidati cat si pentru examinatori;- Dezinfectarea interiorului autovehiculelor folosite la desfasurarea probei practice, inainte de inceperea fiecarei probe;- Respectarea distantarii persoanelor aflate la locul de intalnire comunicat pentru sustinerea probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, cel putin 1,5 m;- Evitarea prezentarii la locul de intalnire al candidatilor cu insotitori (prieteni, rude, sustinatori). Accesul va fi permis doar candidatul si reprezentantii scolilor de conducatori auto;- Desfasurarea activitatii de instruire numai in spatii deschise, cu respectarea regulilor de distantare sociala", anunta sursa mentionata.