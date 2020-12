Un sofer a intrat cu masina in multimea de oameni adunata in centrul orasului german Trier. Doua persoane au murit

Potrivit Bild, cel putin doi oameni au murit si 10 persoane au fost ranite. Incidentul a avut loc in jurul pranzului. Televiziunea publica SWR a precizat ca soferul a fost retinut de fortele de ordine. La fata locului se afla mai multe echipaje de politie si ambulante, precum si un elicopter.Ziarul local Trierischer Volksfreund citeaza martori oculari care povestesc ca masina, un Range Rover gri inchis, a intrat in multime cu viteza mare, iar oamenii au fost pur si simplu aruncati in aer.Centrul orasului fost securizat, iar elicoptere survoleaza zona, mai scrie presa locala, citata de Reuters.Primarul s-a deplasat si el la fata locului si va sustine in scurt timp o conferinta de presa.CITESTE SI: Covid-19 cauzeaza leziuni pulmonare care pot fi observate la mai multe luni de la imbolnavire, arata un studiu al Universitatii Oxford