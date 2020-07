Facuti de rusine. O primarie din Sibiu publica imagini cu soferii indisciplinati

"Avand in vedere sesizarile si reclamatiile cetatenilor privind nerespectarea regulilor de circulatie in zona centrala a orasului Avrig, s-a procedat la monitorizarea traficului rutier inregistrat de sistemul de supraveghere stradal. Drept urmare, in ultimele 3 zile au fost constatate mai multe abateri de la prevederile legale, iar conducatorii auto care urmeaza sa fie identificati vor fi sanctionati contraventional conform legislatiei aflate in vigoare. Recomandam pe aceasta cale tuturor conducatorilor auto din Avrig sa inteleaga si sa respecte conditiile de trafic din oras", se arata in postarea Primariei orasului Avrig.Soferii care vor fi identificati in urma imaginilor surprinse de camerele de supraveghere vor fi nevoiti sa plateasca fiecare cate o amenda de 290 de lei."Circulatia pe interzis este sanctionata de art. 108 pct. 1 lit. a), pct. 5, din OUG nr. 195/2002 cu sanctiune contraventionala - amenda in valoare 290 de lei si 2 puncte de penalizare", a precizat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, Luciana Lazar.