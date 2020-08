FOTO Soferul care a distrus o familie din Cluj, retinut pentru 24 de ore. O fetita de 2 ani si mama acesteia au murit dupa ce a intors TIR-ul pe autostrada

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Arges, barbatul retinut are 49 de ani si este din comuna Vadu Moldovei, judetul Suceava.Accidentul rutier s-a produs in cursul noptii de luni spre marti, la kilometrului 106 al autostrazii A1, in apropiere de una dintre iesirile spre municipiul Pitesti."Din cercetari s-a stabilit ca un barbat de 49 de ani, care conducea un ansamblu rutier format din cap tractor si semiremorca, ar fi condus pe contrasens, pe sensul de deplasare catre Bucuresti. Barbatul ar fi efectuat o manevra de intoarcere, incadrandu-se in efectuarea unui viraj la stanga in larg, pentru a se incadra pe o alta bretea de iesire de pe autostrada, manevra prin care a ocupat atat banda 1 si 2 de pe firul de deplasare catre Bucuresti, cat si banda de urgente ", se arata in comunicatul IPJ Arges.Conform aceleiasi surse, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani din Cluj, care circula regulamentar pe sensul catre Bucuresti, nu a putut evita impactul si a intrat in coliziune cu semiremorca.In urma impactului a rezultat decesul a doi dintre cei trei ocupanti ai autoturismului, respectiv o fetita in varsta de aproape doi ani si mama ei, de 25 de ani.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges au precizat ca fetita, pasagera pe bancheta din spate a autoturismului, a fost gasita cu leziuni incompatibile cu viata. Mama sa, aflata pe locul din dreapta fata, a fost gasita inconstienta si a fost transportata in stare grava la spital, unde ulterior a fost constatat decesul.Din cercetarile efectuate de politisti s-a stabilit si ca soferul autocamionului avea montat un dispozitiv pe aparatul tahograf, care impiedica inregistrarea timpilor de odihna si de conducere. Dupa accident , ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ."In cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si ucidere din culpa, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti. Dupa administrarea probatoriului, barbatul de 49 de ani (...) a fost retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, urmand ca in cursul zilei de maine sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cu propunere de luare a unei masuri preventive", informeaza IPJ Arges.Suceveanul a fost, de asemenea, amendat cu 9.000 de lei de reprezentantii Inspectoratul de Stat pentru Control al Traficului Rutier, pentru folosirea dispozitivului ce impiedica inregistrarea timpilor de conducere si de odihna de catre aparatura tahograf.