FOTO Un sofer mort de beat a distrus sapte masini parcate regulamentar in municipiul Constanta

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, masinile avariate erau parcate regulamentar, pe locurile speciale amenajate de administratia locala."Politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Soveja din municipiul Constanta. La fata locului, din primele verificari, s-a constatat faptul ca un conducator auto a acrosat sapte autoturisme parcate regulamentar, ulterior parasind locul faptei", a transmis IPJ Dupa aproximativ 20 de minute, soferul vinovat de cele petrecute a fost identificat de politisti, reiesind ca este vorba de un barbat, in varsta de 44 de ani, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, alcoolemia fiind de 1,28 mg/l alcool pur in aerul expirat.Ancheta politistilor in acest caz este in derulare, fiind intocmit un dosar de cercetare penala.