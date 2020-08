Masina fara usi, capota si numere de inmatriculare, oprita de Politie in trafic la Cluj. Cum l-au descoperit agentii pe proprietar

Soferul a fost fotografiat sambata, 16 august, in timp ce conducea o masina deteriorata, fara usi, capota si plafon pe un drum national din Cluj. Fotografia a fost postata pe Facebook , iar politistii s-au sesizat si au demarat cercetari."La data de 16 august a.c., in jurul orei 17:30, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au vizualizat o serie de imagini aparute pe o platforma de socializare, cu privire la o persoana care se deplasa pe DN1-E60, din directia Floresti spre Gilau, cu un autoturism in stare avansata de deteriorare si fara a avea placutele cu numarul de inmatriculare montate.Politistii s-au sesizat din oficiu, in cauza fiind efectuate cercetari. Astfel, la scurt timp, autoturismul a fost depistat pe strada Barajului, din localitatea Floresti", se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Cluj.Politistii au procedat la legitimarea conducatorului auto, un barbat de 32 de ani, din comuna Capusu Mare. In urma verificarilor, s-a constatat ca acesta nu detine permis de conducere iar autoturismul nu este inmatriculat.In cauza se efectueaza verificari sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea a unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat, fapte prevazute si pedepsite de Codul penal.