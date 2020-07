Masina prabusita peste 50 de metri pe Transfagarasan. Doi tineri au supravietuit miraculos, dar soferul a murit

Un autoturism care cobora spre Vidraru a fost scapat de sub control de sofer pe serpentine. Masina s-a prabusit, cazand in gol 55 de metri si aterizand tot pe sosea. In cadere, masina s-a rasturnat de mai multe ori. Soferul era singurul care nu purta centura de siguranta.Potrivit Salvamont Arges, soferul nu conducea cu viteza, iar motivul producerii accidentului este in acest moment neclar.Tanarul de 28 de ani a fost proiectat afara din masina si n-a mai putut fi salvat de paramedici. Potrivit surselor din ancheta este originar din Radauti, judetul Suceava.In masina inmatriculata in Suceava se mai aflau alti doi tineri, de 28 si 19 ani. "La prima evaluare, un barbat de 29 de ani prezenta suspiciune de fractura la membrul inferior drept si un traumatism la membrul superior drept, iar celalalt, cu varsta de 19 ani, acuza dureri la coloana in zona lombara si la membrele inferioare, acestia au fost transportati mai departe la spital de catre echipajele medicale", au raportat angajatii ISU care au intervenit la accident.Cei doi sunt tratati la Spitalul Municipal Curtea de Arges.