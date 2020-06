Neamt: Judecatorii i-au redat permisul unui sofer prins cu peste 100 km/h in localitate pentru ca imaginile surprinse de radar au fost neclare

Ziare.

A.N. a fost lasat fara permis pentru ca in data de 17 ianuarie 2019 a condus prin localitatea Podoleni, judetul Neamt a fost surprins de radar conducand cu 103 km/h pe un sector de drum pe care viteza maxima permisa era 50 km/h. Pentru ca viteza legala a fost depasita cu mai mult de 50 km/h, A.N. a ramas fara permis.Soferul a contestat procesul-verbal in instanta , iar in prima faza, Judecatoria Piatra-Neamt a respinse cererea, mentinand sanctiunea aplicata de politisti. In apel, Tribunalul Neamt a admis plangerea soferului si a anulat procesul-verbal, motivand hotararea prin faptul ca in imaginile surprinse de radar nu se poate distinge numarul de inmatriculare al masinii."Beneficiind de prezumtia de nevinovatie, petentul nu este obligat sa-si dovedeasca nevinovatia, sarcina administrarii probelor revenind organului constatator si orice indoiala profitand persoanei acuzate de savarsirea contraventiei (in dubio pro reo ). In consecinta, constatand ca din inregistrarea video nu se poate retine, dincolo de orice dubiu, ca autoturismul care este inregistrat ca circula cu viteza neregulamentara ar avea numarul mentionat in procesul verbal, din inregistrare nu se poate vedea numarul de inmatriculare al autoturismului deoarece este indescifrabil, nu se poate retine in sarcina acestuia contraventia consemnata in actul constatator, nefiind indeplinite elementele obiective ale contraventiei", se arata in sentinta Tribunalului Neamt, prin care procesul-verbal de contraventie a fost anulat. Hotararea este definitiva.