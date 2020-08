Noua lege a UE, menita sa imbunatateasca munca soferilor prosesionisti, ii nemultumeste pe soferii de TIR din Romania: "Banii nostri se vor injumatati"

Un reportaj realizat de Deutsche Welle si transcris de Libertatea , explica nemultumirile transportatorilor si soferilor profesionisti din Romania in legatura cu noua lege a Parlamentului European, care prevede ca soferii de TIR-uri sa revina in tarile de origine la fiecare patru saptamani si ca perioada de odihna obligatorie de la sfarsitul saptamanii nu mai poate fi petrecuta in cabina camionului, ci la hotel, iar angajatorul trebuie sa plateasca cheltuielile de cazare."Daca lucrez o perioada mai scurta, automat banii vor fi mult mai putini", spune un sofer de TIR roman.Soferii romani sustin ca acest lucru ii va dezavantaja, intrucat castigurile vor fi diminuate. Deutsche Welle prezinta cazul lui Stefan, sofer de TIR, plecat din Pitesti catre vestul Europei. Acesta isi explica temerile."Acesta imi este jobul, il fac cu placere, dar sunt momente in care parca mi-as dori sa fiu acasa si parca m-as lasa, numai sa stau acasa. In momentul in care eu lucrez o perioada mai scurta, automat banii pe care ii voi scoate vor fi mult mai putini, daca nu chiar injumatatiti", spune Stefan.Deutsche Welle relateaza un alt argument pentru care soferii de TIR romani sunt nemultumiti de noua legislatie europeana: cozile interminabile care se vor forma la granita."Romania este tara membra UE, dar nu si a spatiului Schengen, care ar permite circulatia fara controale la frontiera . La fiecare iesire din tara, soferii romani petrec ore in sir la granita. Iar la revenirea in Romania, la intervalul impus de noua lege, cozile vor deveni si mai lungi", se arata in materialul Deutsche Welle. Lucian Bode , ministrul transporturilor, considera ca noua legislatie europeana va aduce "un risc major"."Aceste companii sa fie mutate cu soferi, cu camioane, cu familii, cu impozite si taxe, cu tot, din Romania, in Vest. Acesta este riscul", spune Bode in materialul Deutsche Welle.In luna iulie, Parlamentul European a adoptat o reforma majora a sectorului de transport rutier. Potrivit comunicatului oficial, remis pe 9 iulie, oficialii UE au explicat ca modificarea regulilor vizeaza doua puncte-cheie: imbunatatirea conditiilor de munca ale soferilor si combaterea practicilor ilegale.Astfel, "companiile vor trebui sa-si organizeze programele astfel incat soferii sa se poata intoarce acasa la intervale regulate, la fiecare trei sau patru saptamani".Totodata, "perioada de odihna obligatorie de la sfarsitul saptamanii nu poate sa fie petrecuta in cabina camionului. Daca perioada de odihna nu este petrecuta acasa, companiile trebuie sa plateasca cheltuielile de cazare ale soferilor"Conform noilor reguli, "tahografele vehiculelor vor fi folosite pentru a inregistra trecerea unei frontiere, ajutand astfel la combaterea fraudei". Iar "pentru a evita cabotajul sistematic", soferii vor trebui sa astepte patru zile ca sa poata efectua noi operatiuni de cabotaj in aceeasi tara, cu acelasi vehicul.Parlamentul European a explicat ca "noile reguli vor crea un cadru juridic clar, care va evita abordari nationale diferite si va asigura remunerarea echitabila a soferilor".Eurodeputatii au aprobat, astfel, actele legislative, in forma adoptata de ministrii Uniunii Europene in aprilie 2020.