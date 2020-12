VIDEO O soferita din Buzau a fost amendata pentru ca si-a transportat sotul baut in portbagaj

In urma imaginilor publicate pe internet, politistii din Buzau s-au autosesizat, iar cercetarile au scos la iveala ca femeia care se afla la volanul masinii se intorcea, impreuna cu mai multe persoane, de la o petrecere.Pentru ca masina era plina, doi dintre pasageri, care nu au mai avut loc in autoturism, au fost urcati in portbagaj. Potrivit adevarul.ro , in portbagaj au fost transportati sotul femeii si un prieten apropiat al acestuia, iar ambii ar fi fost bauti. Potrivit sursei amintite, soferita a fost amendata pentru ca a transportat mai multe persoane decat prevede numarul de locuri maxim admis.