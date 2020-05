Politia Romana anunta o campanie prin care soferii fara abateri sunt recompensati

Ziare.

Anuntul este postat pe pagina de Facebook a Politiei Romane. Cei care se vor inscrie in cadrul campaniei vor putea castiga vouchere de combustibil, vouchere de cumparaturi sau cursuri gratuite de conducere defensiva la Academia Titi Aur.Cei interesati se pot inscrie pe site-ul https://greenroad.ro/soferi-de-nota-10/ in perioada 20 mai - 20 iunie."Noi propunem o abordare diferita, prin stimularea comportamentelor corecte la volan, in detrimentul amendarii celor gresite.Ne dorim ca prin aceasta campanie sa aducem valoare adaugata eforturilor pentru imbunatatirea sigurantei rutiere in Romania, iar premiile sa motiveze tot mai multi soferi sa adopte un comportament preventiv la volan", au transmis reprezentantii Asociatiei Green Road.La campania "Soferi de nota 10!" pot participa toate persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:- sa fie persoane fizice cu resedinta in Romania;- sa fi detinut permis eliberat de autoritatile romane pe intreaga perioada a anului 2019;- sa nu fi avut abateri rutiere in anul 2019;- sa respecte conditiile din prezentul regulament Nu pot participa la campanie fondatorii si membrii din conducerea asociatiei Green Road, precum si sotul/sotia sau rudele de gradul I (parinti, copii) ai celor mentionati anterior.Participarea la campanie este gratuita.A.G.